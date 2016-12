Rămâne Ponta la PSD?

„Îmi doresc să rămân în PSD. Dacă nu e loc, nu e loc. Asta e o discuție mai complicată. Fiecare conducere, și eu am fost șase ani în conducere, își face o anumită gândire. De asta am făcut comparația cu fotbalul. Vine un antrenor nou și zice: Jucătorii ăștia îi vreau, pe ăia nu îi vreau. E jucător bun, dar nu îl vreau eu. Poate mă împrumută la altă echipă, dacă nu au nevoie de mine”, a afirmat Ponta, la un post de televiziune.El a spus că nu își dorește să revină la conducerea PSD înainte de a exista o decizie finală a justiției în ceea ce privește dosarul său.„Am fost președinte al PSD timp de șase ani. Am demisionat din funcție de președinte al PSD în momentul în care am avut acea problemă cu dosarul. Nu vreau să fiu din nou președinte al PSD înainte de a avea o decizie finală a justiției, care să arate că nu am făcut nimic ilegal acum zece ani”, a adăugat Ponta.