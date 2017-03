Raluca Turcan: "Nu doresc să candidez la preşedinţia PNL"

Raluca Turcan: "Nu doresc să candidez la președinția PNL"

Ştire online publicată Duminică, 12 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele interimar al Partidului Național Liberal, Raluca Turcan, a reafirmat, sâmbătă, că nu intenționează să candideze la președinția partidului la congresul din acest an.Ea a declarat, într-o conferință de presă susținută la Botoșani, că Ludovic Orban și Cătălin Predoiu sunt interesați de poziția de președinte al PNL, însă nu exclude posibilitatea de a apărea noi candidaturi."Voi candida la președinția organizației PNL Sibiu și nu îmi doresc să candidez la președinția PNL. În momentul de față, avem doi candidați: Cătălin Predoiu și Ludovic Orban. Sunt candidați puternici, sunt candidați cunoscuți în partid și fiecare cu un bazin de încredere considerabil în PNL. Este foarte posibil să apară și alți candidați", a afirmat Turcan.Cât privește varianta unei soluții de președinte al PNL care să provină dinafara formațiunii politice, Turcan a subliniat că partidul are "resursă politică"."Eu cred că PNL are în interior resursă politică pentru a da un președinte de partid, care să unească partidul, care să îi dea forță și care să deschidă partidul către oamenii din exterior. În toată această perioadă de alegeri interne, nu voi face nicio considerație cu privire persoana pe care o consider eu cea mai potrivită pentru a fi președintele de partid, ci, dimpotrivă, voi stimula competiția internă. Voi solicita oamenilor să vină și să pună umărul la reconstrucția PNL și președintele să fie într-adevăr ales de către baza partidului, să simtă oamenii că sunt atrași la decizie, că nu li se mai impune un candidat, că nu li se mai bage pe gât un candidat, o strategie, doar pentru că așa trebuie", a adăugat Raluca Turcan.