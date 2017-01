Raluca Turcan: Congresul PNL ar putea fi în mai-iunie

Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, ieri, că nu se gândește, în acest moment, la președinția partidului, precizând că în opinia sa alegerile ar trebui să aibă loc de jos în sus, iar Congresul partidului să fie în luna mai sau iunie.„Nu mă gândesc, în acest moment, la președinția partidului, dar mă gândesc zi și noapte cum aș putea corecta ceea ce nu a mers în PNL până acum. În primul rând, e nevoie de alegeri de jos în sus. Eu cred că următoarea Convenție ar trebui să fie una care să mobilizeze membrii de partid, care să-i atragă la luarea deciziilor, exact cum am făcut în organizația Sibiu. Să fie o Convenție în care acolo unde s-a greșit, a fost neimplicare, lipsă de viziune să poți să corectezi, să aducă un plus de legitimitate pentru cei care vor fi în fruntea partidului și care să se realizeze temeinic, fără o presiune uriașă de timp. Una e să faci lucrurile serios, temeinic, alta e să vii să pui repede batista pe țambal, să numești o conducere în vârf și de acolo partidul să fie mulțumit că s-a încheiat. Dacă ar fi să facem lucrurile temeinic, Congresul ar putea avea loc în lunile mai-iunie. Aceasta nu este o decizie pe care am luat-o încă, duminică voi consulta președinții de organizații, vom vedea cum se raportează fiecare și cum își evaluează propria activitate politică, pentru ca în Biroul Permanent Național să stabilim exact calendarul desfășurării Convenției, pentru finalizarea alegerilor”, a explicat Raluca Turcan.Ea a mai afirmat și că una dintre cele mai mari dorințe ale sale ar fi ca toți membrii să poată alege președintele partidului, dar că acest lucru nu este, deocamdată, posibil, mai ales din cauza condițiilor tehnice.„Eu am spus de la numirea mea în această funcție că mi-aș dori ca pentru funcția de președinte să voteze toți membrii. Așadar mă bucur și că Ludovic Orban susține această idee. În același timp, sunt un om realist și sincer, să nu vând iluzii: e greu de realizat această formă de alegeri, pentru că, din nefericire, la nivelul organizațiilor noastre locale bazele de date nu sunt foarte funcționale, nu există o legătură directă cu toți membrii de partid și nu știu dacă într-o perioadă rezonabilă de timp am putea pune în regulă lucrurile acesta. Mi-ar plăcea enorm ca președintele de partid să fie ales de toți membrii de partid”, a mai spus liderul PNL.