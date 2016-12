Raluca Turcan candidează pentru un nou mandat de vicepreşedinte al PDL

Raluca Turcan candidează pentru un nou mandat de vicepreședinte al PDL

Vicepreședintele Partidului Democrat Liberal (PDL), deputatul de Sibiu, Raluca Turcan a declarat pentru Agerpres, că va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte, pe Departamentul pentru politici in educație, cercetare, cultură, culte, minorități și sport."Candidez pentru funcția de vicepreședinte pe Departamentul pentru politici in educație, cercetare, cultură, culte, minorități și sport. Este domeniul în care pot să-mi valorific cel mai bine experiența de aproape opt ani de președinte al Comisiei pentru Cultură din Parlament și al Comisiei pentru Educație. În acest domeniu am făcut proiecte importante in Parlament și pentru oameni. Este un domeniu în care PDL poate atrage oameni de valoare și unde e nevoie de viziune, consecvență și determinare pentru creșterea calității învățământului românesc", a precizat Raluca Turcan.