Răducu Popescu a demisionat din Consiliul Local Constanţa

Răducu Popescu a demisionat din Consiliul Local Constanța

Inspectorul școlar general, Răducu Popescu, membru al PSD, și-a dat demisia din Consiliul Local Municipal Constanța. Informația care circula pe surse a fost confirmată chiar de alesul local pentru „Cuget Liber”.„Mi-am dat demisia la data de 1 aprilie din motive personale. Nu a fost o păcăleală. Am demisionat din motive strict personale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Răducu Popescu.Întrebat dacă demisia are legătură cu faptul că în ședința din data de 30 martie, atunci când s-a votat constituirea Consiliului Local Constanța ca parte civilă în procesul cu Radu Mazăre, el a părăsit sala, astfel supărându-i pe ceilalți aleși locali, Răducu Popescu a negat.„Nu, nu are nicio legătură. Atunci am plecat din sală deoarece trebuia să ajung la o ședință importantă la București”, a explicat Răducu Popescu care se afla la al doilea mandat în Consiliul Local Municipal Constanța.Potrivit legii, fostul USL Constanța, titulatura sub care au fost câștigate mandatele din partea PSD, PNL și PC va trebui să desemneze o altă persoană, prima aflată pe lista de rezerve din 2012, pentru a prelua această funcție.