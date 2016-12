Radu Volcinschi, NOUL PREFECT al Constanţei

2

vai de noi

Despre ce profesionist este vorba oameni buni!!!!!!! Acest domn Volcinschi nu stie carte, nu stie administratie, nu are studii juridice, ori le are pe o diploma , stim in mare parte cum obtinuta de catre majoritatea alesilor. Este bagat in fata de catre vicele CJC Constanta. Are in schimb.... un limbaj de ....lemn. Spre a va convinge-Provocat-l la o discutie sa-i vedeti pregatirea Raspunsul il veti afla HABAR NU ARE PE CE LUME TRAIESTE.