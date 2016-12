Radu Mazăre şi Crin Antonescu, la un pas de bătaie

9

De clarificat

"Poate va veni momentul in care experienta mea in administratie,sa fie nevoie sa o aduc la Bucuresti". Mazare nu este la prima tentativa de a ocupa functii inalte in partid si in stat.A declarat la congresul partidului sau cu alte ocazii.Dar,Mazare nu si-a dat seama ca el este soldatul ideal in teritoriu si ca partidul nu are nevoie de soldati destepti.In teritoriu partidul are nevoie de tupeisti sau de satrapi capabili sa stranga voturi,bani pentru partid si atat.Maresalii partidului sunt la Bucuresti,ei gandesc in locul lui Mazare.Mazare si Constantinescu sunt condamnati sa ramana pe viata la judeteana de partid.Cu pregatirea lui intelectuala,Mazare ramane pe viata acarul partidului in teritoriu.Daca acarul Paun greseste,in spatele lui se face vid,nu-l mai cunoaste nimeni.Constantinescu ramane un simplu fochist la locomotiva partidului.El are grija sa arunce cu bani in focarul locomotivei si sa verifice presiunea aburului in instalatia judetului.Spre deosebire de Mazare,Constantinescu si-a dat seama de "valoarea" lui in partid,de faptul ca altceva nu stie ce sa faca in viata si de aici disperarea lui la referendum, pentru a-si pastra jobul de muncitor necalificat in PSD-srl. Politica asta de cadre in partid este valabila si pentru PDL,PNL sau restul partidelor.Schema este ideala.Asa se explica faptul ca niciun partid nu a avut puterea se se reformeze din interior.Curios este faptul ca niciun partid nu se gandeste serios la epoca post-Basescu sau la epoca post-Iliescu.