Radu Mazăre s-a răzgândit: "Decizia de a renunţa la funcţia de primar o să o iau eu singur..."

2

Il mananca

Era de asteptat sa se razgandeasca... nu este nimic.. o sa plece via Poarta Alba sau si mai bine Rahova.. La cat a furat, jefuit si distrus mare minune daca il apuca anul nou in libertate.... Singura lui sansa era sa iasa Ponta presedinte si sa puna botnita DNA acum cred ca are bagajelul facut deja pentru puscarie...Mai fura si el ce poate pana il iau.