Radu Mazăre: „Populaţia libertină şi liberală a Constanţei nu-l va vota pe Antonescu“

e fiul lu..... mamicutza ta! Tu incerci sa transformi populatia Constantei in libertini... nu cred ca vei reusi total. Doar depravatii si depravatele te vor urma. In fapt, afirmatia ta trebuie tradusa: tu si gasca ta, sunteti nemultumiti de declaratia de venit ce trebuie prezentata anual, de fiecare cetatean. La FISC. Si atunci, erijindu-te in cunoscator al sufletului constantenilor (care ar fi "liberal si libertin") previi pe CaCaRau ca nu va fi votat. Pai nu va fi votat, dar din alte motive. Cu declaratia asta nu greseste. Dar si ameninti (pe CaCaRau dar si pe Ponta) ca nu te vei subordona USL, daca se va pastra aceasta prevedere. Tu sprijini primarii declarati incompatibili, tu te opui la o masura minima de verificare fiscala a cetatenilor, tu ce vrei de fapt? Republica Mazare sa fie o regiune total amorala si imorala, cu hotii su fufele la vedere si in exercitiul functiunii? Nu vei reusi! Baga-ti mintile in cap! Mai bine te-ai tine de promisiunea aia din campania electorala prezidentiala: daca constantenii nu-l voteaza pe Geoana iti dai demisia. Ar cam fi timpul sa pleci in Brazilia sau Madagascar, ca se stringe funia de par. Daca ramii, nu scapi de Academia Regala de la Rahova, unde s-au specializat si Nastase, Becali, Voicu, etc. Tu esti randul 2? Pleaca cat mai ai timp, cu ce ai reusit sa furi! Altfel, pune-ti garzile de corp -care bat pe cei ce te incurca cand te dai cu smeul- sa faca multe prastii si sa se antreneze la tras cu sarmale si chiftele peste gardul puscariei. Vei avea nevoie. Curind.