Radu Mazăre nu vrea să mai candideze la Primăria Constanţa

Mazare,pretiosul

Cineva spunea zilele trecute ca Mazare nu-si mai apartine.A vrut sa spuna ca in spatele lui s-a dezvoltat o retea infractionala care are nevoie de el si-l dirijeaza din umbra. Mazare nu se mai poate opune.Da,Mazare este un scut de protectie,o vesta antiglont pentru grupurile infractionale locale.Infractorii au nevoie de el si-l imping in fata. Pentru infractori si pentru PSD,Mazare este prostul nostru care va da socoteala.Turcu' plateste ! Mazare este omul ideal pentru infractorii cu gulere albe.Mazare,un individ cu probleme psihice,saracut la minte,arogant,plin de el,un individ cu probleme de educatie,s-a lasat usor pacalit de infractori.L-au laudat,l-au sprijinit si l-au manipulat in interesul lor. Intr-un fel,mi-e mila de Mazare.Este un om bolnav manevrat de talhari.El are dreptate cand spune ca s-a saturat de primarie(si de PSD).Vrea sa scape de mizeria asta,numai ca este prea tarziu.Va trebui sa dea socoteala.Mazare nu-i constient ca a intrat singur in capcana laudacilor.Mazare este folosit.Un caz asemanator a fost Ceausescu care a sfarsit rau din acelasi motiv.Ceausescu a platit toate oalele sparte de bolsevici.Vad ca se practica si azi.Am spus ca Mazare nu realizeaza ca este un instrument al infractorilor o victima "nevinovata".Dovada sta parerea domnului Stefan Mazare despre primarul Radu Stefan Mazare.Mazare se crede trofeu,se crede unic,ca si Ceausescu.Se crede giuvaierul coroanei,diamantul reginei.Mai bine s-ar cauta la cap.Saracul,mi-e mila de el.