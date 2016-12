Radu Mazăre: "Nu demisionez de la primărie"

Radu Mazăre a fost întrebat, la Curtea de Apel București, unde a fost prezent la judecarea dosarului său de corupție, dacă acum, după ce Victor Ponta a pierdut alegerile prezidențiale, va demisiona de la Primăria Constanța, așa cum a spus în ziua votului.„Eu nu am spus niciodată că plec dacă nu iese Victor Ponta, am spus că dacă sistemul rămâne la fel mă gândesc să renunț. Sigur că suntem într-o democrație, sigur că adversarii politici sunt bucuroși că a ieșit Iohannis și îi urez succes în mandat. Numai că eu am fost ales de patru ori în Constanța, iar în ultimele trei rânduri cu peste 65 la sută din primul tur. Decizia de a renunța la mandatul de primar o s-o iau eu singur, și nu adversarii mei politici și nici un cetățean sau doi, sau zece. Voi pleca atunci când cred eu de cuviință. Decizia o mai pot lua cetățenii la alegeri. Este o chestiune personală, a mea, pe care o analizez și la care mă gândesc”, a spus Mazăre.Edilul a mai spus că s-au înțeles greșit declarațiile lui din ziua votului, precizând: „Am spus că dacă lucrurile și sistemul vor merge la fel în continuare și voi fi hăituit pentru fiecare hârtie, mă gândesc să mă retrag”. Acesta a arătat că dacă va fi în continuare „un vânat al sistemului”, se gândește să se retragă, pentru că nu mai are sens ca orice hârtie pe care o face să fie ulterior verificată de or-ganele de anchetă.Electoratul din Constanța „nu asociază chestiunea locală cu votul la președinție”. Așa a explicat primarul Constanței, Radu Mazăre, victoria la alegerile de duminică a candidatului ACL, Klaus Iohannis. „Am început să mă obișnuiesc. În 2005 a câștigat Băsescu și eu am fost votat cu aproape 70 la sută, cu câteva luni înainte. În 2009 a câștigat Băsescu la Constanța, în 2014 a câștigat Iohannis. Am început să mă obișnuiesc cu chestiunea asta. Oamenii nu asociază chestiunea locală și administrația locală cu votul la președinție. Oricât ne-am chinui noi să facem această alipire, se dovedește că nu se poate. Mi-am dat silința. Sunt foarte mulți votanți care m-au votat pe mine și l-au votat pe Băsescu, care m-au votat pe mine și acum l-au votat pe Iohannis. Așa e în democrație”, a adăugat Radu Mazăre.Potrivit Biroului Electoral Județean Constanța, în municipiul Constanța prezența la vot a fost de 66,76%, Klaus Iohannis fiind favoritul constănțenilor. El a reușit să obțină 60,03% din voturi în timp ce Victor Ponta a luat doar 39,96%. În altă ordine de idei, tot legat de Iohannis, edilul a fost întrebat cum vede candidatura acestuia la prezidențiale, încheiată cu o victorie. Mazăre a precizat că are o mătușă și un văr care sunt sași de origine, că mătușa sa este activă în Forumul German din Constanța și că ambii sunt „evanghelici”, iar el, la rândul său, vorbește limba germană. „În ultimii ani, am spus mereu că una din țările în care mă simt cel mai bine este Germania”, a conchis Mazăre.