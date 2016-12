Radu Mazăre, la ieşirea din arest: "Nu mă mai interesează politica"

Radu Mazăre, la ieșirea din arest: "Nu mă mai interesează politica"

Ştire online publicată Joi, 25 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Mazăre a ajuns, în această dimineață, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mazăre a făcut câteva declarații în momentul când a ajuns la Instanța Supremă. El a spus că nu se va mai implica în politică, scrie evz.ro.Radu Mazăre a plecat, în urmă cu câteva minute, de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul edil al Constanței va merge secția de poliție, el fiind cercetat sub control judiciar. Mazăre a precizat, din nou, că nu va da nici petrecere și că pe durata celor 60 de zile ale controlului judiciar va sta pe mare. Mazăre a dezvăluit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ieșit din arest. "Am sunat-o pe mama. Nu voi da nicio petrecere, prefer să stau pe mare", a spus Mazăre, conform B1 TV. De asemenea, fostul primar al Constanței a spus că a venit la ICCJ cu pantalonii pe care i-a avut în arest."Vreau doar să stau pe mare să mă liniștesc, nu mă mai interesează politica", a spus Mazăre, precizând că nu va da o petrecere pentru ieșirea din arest, informează B1 TV.Radu Mazăre a părăsit aseară arestul, însă a petrecut noaptea în București, deoarece în această dimineață s-a prezentat, din nou, în fața magistraților de la Înalta Curte, unde se judecă cererea DNA de prelungire a arestului preventiv. Probabil magistrații vor lua act că solicitarea DNA nu mai are obiect, ținând cont de decizia de miercuri, privind eliberarea sub control judiciar.