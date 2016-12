Radu Mazăre, despre scăderea facturilor la încălzire

2

subventii pt tigani

in tara asta se incurajeaza lenea si hotia. subventiile se dau pt tigani si pt cei care nu vor sa munceasca sau sa-si declare adevaratele venituri. sunt si familii care o duc ft greu, chiar daca au venituri din munca lor, dar sunt prea putine la numar fata de cele care traiesc pe spinarea celorlalti. de exemplu, in afara celor care nu fac nimic toata ziua in afara sa fure si sa insele, sunt cei care au firme si nu isi declara veniturile adevarate. sunt angajati in firmele respective, asa ca e usor sa ia o adeverinta de salariat si sa arate ca are doar 1.000 lei/luna, iar in fata blocului au cate 2-3 masini.