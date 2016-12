Radu Mazăre, despre chemarea fratelui său la DNA: „E un caraghioslâc“

2

LINISTE, EU SUNT SEFUL

pai mai prostovanilor....ce imi mai pasa mie de voi ? am eu 50mii de pensionari care primesc sacose cu malai din banii vostri ? am, am eu 5mii de saraci cu case la betoane ? am.....mai sunt vreo 10mii de prostavani care ai pacalesc cu un Aqua Magic gratis vreo 3 zile, plimbari cu vaporasul gratis, prostavani icare zic ca decat sa fure altul mai bine fur tot eu.....si uite asa ma pricopsesc cu 60/70mii voturi..voi sunte-ti niste umbre in fatza mea, asa ca stati cuminti la locurile voatre ca am pachete si pentru voi cand veti iesi la pensie....doar tot eu voi fi primarul vostru..nu ? da cine imi poate invinge armata mea ? este neivinsa de 16 ani, este clar, o sa mor in functia de primar....HA HA HA