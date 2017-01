Radu Mazăre cere PSD să nu susţină iniţiativa liberalului Daniel Chiţoiu

4

Marmota nu si-a vazut umbra

Anul asta,marmota nu si-a vazut umbra.Semn ca a venit primavara.Uite ca s-a copt si cireasa de februarie.Cine nu a auzit de cireasa timpurie.Din patru in patru ani,cireasa de pe tortul PSD-ului se coace in februarie.Ghiocelul PPDD-ului sau ghiocelui lui Dede se coace in martie si cireasa partidului in februarie.Toata luna decembrie a fost absent,a fost in tarile calde.De abia s-a intors din tarile calde ca sa plece la schiuri in Elvetia si apoi in Austria.Cand la Constanta aveam cod rosu,cireasa de pe tortul PSD-ului se parguia la soare in Thailanda. Acum a venit sa-si dea cu parerea despre banii romanilor.A venit sa ne invete el,ce e bine sau ce este rau,a ventit sa schimbe ministri,sa modifice Constitutia.In anii trecuti marmota Mazare se zbenguia doar trei luni pe an-marmota de Mamaia.Anul asta s-a trezit devreme pentru ca este un an electoral.Sa va obisnuiti cu poza lui pe tot parcursul anului 2014.Are ordin de la partid.Trebuie sa modifice Constitutia,sa alegem euromarmotele de la Bruxelles si in final sa alegem un hamster in borcanul de la Cotroceni .Victor Ponta si Poporul,Victor Ponta tricolorul ! Sa vedeti intalniri cu micutii din gradinite,spectacole,mici atentii electorale,pupaturi cu pensionarii.Va inaugura bineinteles Piata Ovidiu.Se vor inaugra pasaje,treceri de pietoni,sensuri giratorii tot ce da bine in poze.Manuela Mitrea,Nicolae Moga,Nicusor Constantinescu si nelipsitul sobor de preoti vor sari in ajutorul marmotei marine.Incepand cu Decembrie 2014,Mazare se va retrage intr-un barlog din Austria.De data asta ne-am "dat foc la butelie" pentru ca marmota nu suporta sa-i dam peste botic.