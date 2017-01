Radu Mazăre aruncă bomba: "Mai am încă două dosare penale"

Înainte de începerea ședintei de azi, primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat că procurorii au mai întocmit încă două dosare pe numele său, unul dintre acestea vizându-i și pe consilierii locali.Ținând cont că de 14 ani de când este primar este pentru prima dată când edilul Mazăre nu a inițiat niciun proiect de hotărâre pentru ședința de azi, ziariștii l-au întrebat care este motivul acestei situații:"Nu am inițiat niciun proiect de hotărâre, toate cele 34 de proiecte aflate azi pe ordinea de zi fiind inițiate de viceprimarii Decebal Făgădău și Gabi Stan, deoarece îmi este frică de procurori. Nu mai semnez nimic, nu mai inițiez niciun proiect de hotărâre și nu mă mai întâlnesc cu niciun investitor ca nu cumva procurorii să mă mai acuze de ceva. Și nici nu mai am timp de așa ceva fiindcă tot timpul stau cu avocații. Vreau să vă spun că zilele trecute am aflat că mai am două dosare penale. Într-unul dintre ele sunt acuzat de vinderea unui teren acum 12 ani, iar în cel de-al doilea suntem acuzați, și eu și toți consilierii locali, că am subvenționat plata gunoiului și astfel am fi favorizat firma care colectează gunoiul din Constanța", a declarat primarul Radu Mazăre.