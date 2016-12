Radu Mazăre a demisionat din PSD. Partidul îi mulţumeşte pentru "performanţa administrativă"

2

Mausoleul imparatului Qin

Aveti dovada ca plecarea lui Mazare nu va schimba nimic.Armata soldatilor din teracota il va insoti in eternitate pe imparat. Pastrati comunicatul Organizatiei municipale PSD ca va intra in istorie.Comunicatul seamana cu un juramant de credinta rostit de "echipa mea".Pentru altii este o dovada ca administratia locala/partidul traieste intr-o lume paralela.La Bucuresti este la fel ca aici.Organizatia locala a dat o sentinta inaintea justitiei.Justitia este buna sau nu in functie culoarea carnetului de partid aflat in buzunarul inculpatului.Avem langa noi o clasa politica aflata in putrefactie.Istoria comunismului din Romaina va trebui sa fie rescrisa.Unii spun ca bolsevismul a fost adus de tancurile rusesti.Nimic mai fals.Bolsevismul este in mintea noastra.Noi l-am creat pe Mazare si toata "echipa" lui.Uite dovada ! Va trebui sa ne schimbam noi ,inainte de a cere schimbarea clasei politice.In anul 1989 am scapat de un autocrat.In locul lui Ceausescu au aparut sute/mii de autocrati,unul mai nemernic decat altul.L-au copiat pe Ceausescu.Este "meritul " nostru.Referitor la "zecile de mii de voturi" obtinute de PSD in ultimii 12 ani,tin sa reamintesc (cu modestie) tuturor politicienilor ca procentual,Ceausescu avea mai multa sustinere populara decat Mazare/Ponta.La alegerile din Romania comunista nu existau procente mai mici 99%.Cu toate astea a venit ziua cand Ceausescu a zburat prin acopericul CC al PCR asa cum vor zbura in curand toti politrucii de azi.Politicienii se legitimeaza cu voturile obtinute la alegeri,alegeri mintite/falsificate chiar de ei.Ma tem ca ei se otravesc cu voturi. Sticluta cu cianura electorala se afla chiar in buzunarul lor. Asta e un lucru bun.