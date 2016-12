RADET a pompat în aprilie căldură ca în decembrie. Cine va plăti factura?

4

Aceeasi Marie cu alta basa

Saracia vine din Cer,de la americani,de la Ceausescu,de la Basescu,de aiurea.Daca nu ar fi existat saracie nu ar fi existat nici Fagadau.Daca Fagadau nu e,nimic nu e.Fagadau este salvatorul nostru.Acelasi discurs rostit de alt bolsevic.Populatia trebuie sa inteleaga ca Ponta a sarit in ajutorul constantenilor.Populatia a intrat in panica din cauza pretului la caldura.S-au inregistrat sinucideri,fetele au fugit de acasa,elevii au ramas repetenti,cainii au inceput sa latre,gainile s-au ascuns in cotet,pisicile au sarit pe geam de la etaj.Panica generala ! In momentul asta a venit salvatorul Fagadau si a spus: "Hai în sediu! Ce e? Nu, mă. Ho! Alo! Alo! Alo! Liniște! Liniște! A-lo! A-looo! Alo! Tovarăși! Alo! Așezați-vă liniștiți. Tovarăși! Așa că am decis să acoperim restul din bugetul local până la sfârșitul lunii martie. Pe urmă vom vedea ce vom mai face.Daca ma alegeti promar,voi avea grija de voi.Așezați-vă liniștiți. Tovarăși”