R.A.E.D.P.P se extinde în Parcul Tăbăcărie

Aleșii locali constănțeni dezbat, vineri, proiectul de hotărâre privind transmiterea către R.A.E.D.P.P Constanța a dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța. Mai exact, e vorba de proiectul cu numărul 39 de pe ordinea de zi a ședinței de CLM de vineri, 28 august, iar terenurile în cauză se află în zona Parcului Tăbăcărie, strada Soveja. Potrivit referatului Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța, transmiterea dreptului de administrare către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public și privat” ar privi terenuri situate în parcul Tăbăcărie, iar, conform anexelor 1 și 2 ale proiectului de hotărâre, e vorba de trei terenuri în suprafață de 25,34 mp, 98,46 mp și, respectiv, 544,20 mp. Interesant este, însă, faptul că, atât în raportul Comisiei Juridice a Primăriei Constanța, cât și în avizul semnat de președintele Comisiei de Urbanism, consilierul local PSD Valentin Pârvulescu, este menționată expunerea de motive a primarului Radu Mazăre, dar aceasta nu se regăsește în proiect. Prin urmare, care este destinația acelor terenuri? În ce scop vor trece ele în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța? Din cadrul instituției, șeful Direcției Juridice, Caterina Faraon, a declarat că nu are idee în ce scop are loc transmiterea dreptului de administrare către R.A.E.D.P.P asupra acelor terenuri, căci nu direcția condusă de ea a formulat adresa cu numărul 121663/2009, menționată, de altfel, în proiectul de hotărâre. Am apelat și la directorul R.A.E.D.P.P Constanța, pesedistul Radu Babuș, care, însă, nu a răspuns la telefon. Babuș Jr. este și consilier județean, deci în slujba constănțenilor. Nici conducerea Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța nu a fost de natură să ne lămurească, directorul Ramona Dospinescu nefiind de găsit în instituție. Motivul? „Este în concediu”. Întrebarea referitoare la destinația acestor terenuri este oportună, în contextul în care parcurile Constanței nu sunt tocmai un element care adaugă valoare unui oraș suferind din cauza lipsei de spațiu verde.