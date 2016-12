"Puşcăria nu este un subiect vesel"

1

nutica

Nuticoo dar cand furai mil se euro din buzunarele romanilor era cumva vesel pt tine? Cum sa nuuuu. Aveai toalete de mil de euro pe cand erai o scolarita de Plescoi le visai.Ce sa vezi asta este unul din oamenii pe care TBasinosu ia sustinut si ales pt asa ceva credeati ca o sa aveti imunitate pe viata?HaHa .Imunitatea voastra a....expirat hotilor o sa putreziti in inchisori condam de sistemul pe care la-ti creat siva"in veseleati" cand condam oameni la inchisoare fara nici o vina)Rog persoane abilitate in numele a mil de rom sa faca bine sa scoata BANI de la acesti nemernici .Altfel vor staVESELI in puscarii sau arest.Prioritatea este prejudiciul creat pt a nu mai fi asa de veseli