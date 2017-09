Puiu Haşotti a demisionat din PNL, însă nu plânge nimeni după el

3

Si eu am plecat "la mama"

Din prima zi am fost indragostit de liberali.M-am suparat cand au pierdut,m-am bucurat cand au castigat(o data in 28 de ani).I-am votat de fiecare data in ultimii 28 de ani.I-am iertat si i-am asteptat cand au gresit.I-am inteles cand s-au certat intre ei.M-am certat cu prietenii,m-am certat cu nevasta,mi-am facut numai dusmani cand le-am tinut partea.Si iar i-am asteptat si iar i-am iertat, an dupa an ca o nevasta rabdatoare care-si asteapta barbatul sa se intoarca noaptea de la curve,sau ca muma lui Stefan cel Mare intr-un vechi castel.Am tot sperat.Dar toate pana intr-o zi.Intr-o zi vin acasa de la serviciu.Deschid televizorul,cum imi este obiceiul,ca sa aud ultimele stiri.Ce mi-au vazut ochii a intrecut orice masura. Pe Gheorghe Dragomir ,seful liberalilor, il vad dezbracat si intins pe burta "in patul" lui Nicusor Constantinescu si pe Puiu Hasotti il prind in bratele lui Mazare.Se pupau,se imbratisau cu foc,iar se pupau si se gâdilau intre ei.Toti liberalii,pentru care eu am suferi,se destrabalau alaturi de curvele lui Ilici.Eu le-am dat de mancare,eu i-am facut parlamentari,eu i-am facut oameni,eu le-am spalat veceurile,eu le-am stras masa,eu le-am facut pachetelul cu mancare,eu le-am dat averea de la mama si nenorocitii astia de liberali se destrabaleaza cu bolsevicii lui Iliescu.PUIU HASOTTI a intrecut orice limita a bunului simt.Ne-a spus ca el pleaca de la liberali,ca s-a suparat pe noi/pe mine,ca este foarte dezamagit de mine si de noi,toti constantenii.Tot el este nemultumit.Hai SICTIR MOSULE ! La dreaku cu voi toti liberalii ! Am terminat cu politica voastra de rahat.Si eu plec la mama.