PSD vrea să scape de pragul de prezenţă la referendum

Tovarase secretar,raportez:

E groasa ! E naspa rau de tot ! In ziua cand tovarsul Nicolae Ceausescu a fost tras in teapa,Romania avea o populatie de 22.8 milioane de suflete. In iulie 2012, cand tovarasul Basescu a fost tras pe roata,Romania avea o populatie de 18,9 milioane de locuitori pentru ca asa dadea bine la referendum(15 milioane cu drept de vot). La recensamantul din 2011 au fost numarati 19 milioane de cetateni romani.Tovarase secretar general intram in puscarie. Cum o dai,e naspa. Au disparut 3.8 milioane de romani. Daca intre anii 1998-2011 au murit 3.8 milioane de romani asta se numeste genocid. Daca in intervalul amintit si-au parasit tara 3.8 milioane de romani se numeste exodul poporului roman. Este grav si intr-un caz si in altul.Cand vorbim despre genocidul armean se vehiculeaza o cifra cuprinsa intre 0,5-2 milioane de morti. In lagarele naziste au fost exterminati cam 5,6 miloane de evrei.Romania a pierdut in patru ani de razboi(W.W.2) 0,8 milioane de militari si civili.Unde au disparut 3,8 milioane de romani in intervalul 1989-2011 ? Daca facem o medie,observam ca pierderile anuale sunt de 180.000 morti in perioada 1989-2011(in vreme de pace) si de 208.000 morti in vreme de razboi(1941-1945). Tovarase secretar general,eu fug in Coreea de Nord.Va propun sa o lasati mai moale cu rezultatul ultimului recensamant, cu pragul electoral sau cu 30% plus unu la revizuirea Constitutiei. Onoare muncii socialiste !