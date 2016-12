PSD validează listele pentru parlamentare. Cine intră în cursă de la Constanţa

PSD validează listele pentru parlamentare. Cine intră în cursă de la Constanța

Social-democrații se reunesc, astăzi, în cadrul unei ședințe la nivel național unde, printre alte probleme, vor fi validate și listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie.În ceea ce privește PSD Constanța, liderul formațiunii politice de la malul mării, Felix Stroe, este de negăsit pentru a da detalii referitoare la oamenii ce vor urma să se prezinte în fața electoratului con-stănțean pentru a le cere votul. De altfel, se pare că, actualul lider al PSD Constanța ar urma să părăsească funcția de conducere a filialei de la malul mării, la începutul anului viitor.După încercarea eșuată de a o convinge pe gimnasta Cătălina Ponor să deschidă lista PSD la Camera Deputaților la Constanța sau încercarea de a-l transforma pe controversatul jurnalist Alexandru Căutiș în apărător al constănțenilor din postura de parlamentar, Felix Stroe s-a ferit să mai ofere informații referitoare la ceea ce se întâmplă în filiala constănțeană. În aceste condiții, se așteaptă validarea finală a listelor pentru a fi date publicității.De partea cealaltă, de la centru, președintele partidului, Liviu Dragnea, a transmis că organizația PSD Constanța este cea care alcătuiește lista de propuneri, dar toți candidații vor fi evaluați până să treacă de pixul său și să primească sau nu „notă de trecere”.„Eu o spun cu modestie, așa, ca președinte de partid mic: listele le semnez eu și grila este foarte dură, grila pe care am impus-o. Nu le semnez legat la ochi, nu le semnez dormind. Listele pe care le voi semna eu sunt liste în care cred, trebuie să cred în fiecare om care apare acolo, care va reprezenta PSD-ul. Eu am spus de la început că nu am să impun pe nimeni pe liste, dar mi-am păstrat dreptul de a tăia numele cu care nu sunt de acord”, a spus Liviu Dragnea.În altă ordine de idei, surse din partid susțin că lista PSD Constanța nu va mai fi deschisă la Senat de Nicolae Moga, acesta aflându-se, totuși, pe listă, dar pe un loc neeligibil. O schimbare destul de așteptată ținând cont că Moga a fost mereu perceput ca un apropiat al lui Radu Mazăre.În schimb, lista la Senat ar urma să fie deschisă de fostul prefect Liviu Brăiloiu.Un lucru cert este însă că, pe lista pentru Camera Deputaților, se regăsesc actualii deputați Mircea Dobre, Cristina Dumitrache și Radu Babuș, însă cel din urmă nu se mai află pe un loc eligibil, deoarece fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici,și-a exprimat intenția de a candida pentru un post de deputat la Constanța. Tot pe lista pentru Camera Deputaților s-ar mai afla consilierul local George Vișan, dar și Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dar și persoană de încredere a lui Liviu Dragnea.