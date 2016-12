PSD va participa la mitingul USL

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat, astăzi, că Opoziția are obligația să vină cu soluții politice democratice, adică un Guvern de tehnocrați care să organizeze alegerile anticipate, adăugând că partidul pe care îl conduce va participa la mitingul de protest al USL.„Sigur că PSD va participa la mitingul organizat de USL. Nu e un miting organizat de PNL. Suntem împreună. Chiar dacă eu am niște rețineri, nu îmi las colegii indiferent ce se întâmplă. Nici ei nu m-au lăsat pe mine, nici eu pe ei. Mergem împreună până la capăt. Eu în această perioadă am încercat să îi ascult foarte mult pe oameni și să vorbesc mai puțin. Noi, dincolo de a protesta, avem obligația să venim cu soluții politice, adică un Guvern de tehnocrați, alegeri pentru ca oamenii să își spună părerea. Acestea sunt soluțiile într-o democrație”, a spus Ponta.