PSD şi UNPR au încheiat Alianţa de Centru-Stânga (ACS)

2

traseismul

Clasa politicianista se transforma continuu.Se fac aliante,fuziuni,coalitii.Rosii devin galbeni,galbenii rosii,se unesc si devin portocalii.Liderii factiunilor romanesti n-au nevoie de doctrine,de principii.Vor doar voturi.Indiferent de la cine si cu ce pret.Ei au inteles ca puterea se obtine mai usor prin impostura,sfidarea bunului simt,circ ieftin si demagogie,Ei sar gardul de la un partid la altul ca javrele flamande in curtea vecina plina de bunatati.Nu numai indivizii,ci si partidele pot fi considerate traseiste.PNL,de dragul puterii si chiverniselii cu functii si bani,valseaza cu stanga,cu PSD corcit deja cu PC si acum cu UNPR.Naravul infidelitatii politice,ca si in viata sexuala,este incapacitatea omului fara caracter de a avea credinte si convingeri.Omul musca,spunea Arghezi,este egal satisfacut ca trece din ciubarul de gunoaie in gradina,atras de miere si impiedecat in drum de un scuipat cleios.Traim in tara lichelelor politice,a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate "convingerile".Si noi ii votam ci voiosie.Este normal.Si noi suntem traseisti.