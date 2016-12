„PSD şi PNL vor să pună sub control instituţiile statului“

1

Vrem capul lui Moțoc

Demiterea presedintelui este necesara.Cetatenii au nevoie de un tap ispasitor pentru a se linisti.Basescu si coalitia PDL au facut exces de zel si s-au conformat fara fara nici un pic de rezistenta sau negociere masurilor de austeritate impuse de organismele internationale care,asa cum o dovedesc evenimentele nu se sinchisesc de soarta oamenilor ci de soarta bancilor,a capitalurilor si averilor lor.Puteau sa indulceasca masurile de austeritate reducand ,cel putin cu 25% veniturile politicianistilor in general si parlamentarilor in special. Nici atitudinea protestatara a romanilor nu s-a ridicat la nivelul celei din Spania,Grecia etc.Nenorocirea politica va continua deoarece masurile luate de USL nu fac decat sa intareasca pozitia oligarhiei indiferent de culoarea politica.Se va taia si capul lui Moțoc si cetatenii vor constata ca nu se va schimba nimic atata timp cat viitorul ramane la cheremul politicienilor ticalositi.Ieri,in Piata Revolutiei s-a infiripat un nucleu in jurul unor tineri curajosi si capabili sa faca o noua politica in Romania.Dar si aici sunt rezerve.In spatele lor stau ,ca si in USL,cei formati la scoala lui Iliescu, oportunisti,incompetenti si mediocri,pusi doar pe capatuiala.Poporul roman nu este inca pregatit sa suporte civilizatia si spiritul democratic occidental,si nimeni n-are interes sa-l pregateasca.Ramane,in continuare,o masa de manevra.Mai vorbim peste doua generatii.Cand e vorba de istorie,este putin,cand e vorba de soarta noastra e mult. Sa retinem,pana atunci ideea ca nu trebuie sa permitem consolidarea unei puteri majoritare.Un mare ganditor antic spunea ca dupa ce un om detine puterea mai mult de doua zile,devine dictator.Marele examen are loc in toamna.Sa vedem daca noi cetatenii am invatat ceva.daca nu,. . . .