"PSD şi PNL sunt acoperite de mizeria corupţiei"

Gruparea Mazare-Basescu-Udrea

Binomul Basescu-Udrea impreuna tripleta Mazare-Constantinescu-Strutinsky vor sa pastreze controlul in Constanta. Il ghidoneaza de la distanta pe Decebal Fagadau care nu are de ales si i l-au mai plantat si pe rezerva Florin Gheorghe langa in caz ca Decebal isi va face un onorabil harakiri politic. Vergil Chitac ar fi o solutie, dar nu are experienta politica si a cazut in plasa lui Dragomir care pe fata il pupa si pe la spate il sapa. Stie ca primarul Chitac o sa rada tot din PNL-ul putred, asa ca nu are niciun interes sa-l vada primar. Corb la corb nu-si scoate ochii.