PSD se reuneşte în Comitetul Executiv Național la 30 și 31 ianuarie

PSD se reunește în Comitetul Executiv Național la 30 și 31 ianuarie

Social-democrații se reunesc în Comitetul Executiv Național (CExN) la 30 și 31 ianuarie, a anunțat luni președintele PSD, premierul Victor Ponta. "Am confirmat reuniunea CExN și a grupurilor parlamentare pentru 30 și 31 ianuarie și, în cadrul Comitetului Executiv și cu grupurile, vom lua decizii care țin de convocarea Consiliului Național și a celorlalte structuri statutare. (...) Organizația de București este condusă de dna Andronescu. Am discutat cu dna Andronescu și cu ceilalți lideri din București și la CExN ne vor spune de ce au nevoie pentru a-și întări activitatea. Comitetul este cel care decide asupra măsurilor de organizare internă", a declarat Victor Ponta la finalul reuniunii Biroului Permanent Național al PSD. El a subliniat că toate organizațiile au nevoie să se întărească pentru "bătăliile politice". "PSD are o anumită sarcină, de a asigura guvernarea la nivel central și local, și asta vom face în continuare", a adăugat el.