"PSD se opune ferm modificării legilor electorale înainte de alegeri"

Toti primarii sa apeleze la PSD !

Acest ipocrit(Al PSD-ului),model de viclenie politica si actual sef de "mare" partid,a uitat ca in august 2014 ,cu doua luni inainte de alegeri,a fost alaturi de marele Ponta Al Romaniei care a legalizat,printr-o ordonanta de urgenta,traseismul politic in favoarea PSD-ulu.In luna august 2014, Ponta(Al Romaniei) si Dragnea(Al Teleormanului) au deschis portile Raiului Pesedist pentru 45 de zile.Mazare(Al Constantei) isi freca palmele de bucurie.Toti primarii sa vina la Poarta Raiului Social Democrat ! Sute de primari au migrat de la alte partide la PSD ca sa-l sprijine pe Micul Titulescu(Al Romaniei).A fost o ordonanta de urgenta semnata de un politruc in numele statului,stat care se pretinde a fi democrat.Ambasadorul SUA la Bucuresti a cazut in fund cand a vazut isprava bolsevicilor romani.Statul sunt eu,Victor Ponta Al Romaniei ! Uite-l azi pe Dragnea(Al Teleormanului),arhanghelul dreptatii,omul de omenie,paznicul Constitutiei si (Al) tuturor legilor din Romania.Uite-l cum vorbeste el ca iti vine sa-i tragi una peste bot.Astia fac pe prostii ca sa le mearga bine.Peste doi ani,adica azi,alt ipocrit striga prin targ:Toti pesedeii judetului nostru,sa apeleze la PNL ! (Dragomir Al Peneleului) Hai sictir,mai alesilor !