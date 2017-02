PSD precizeaza ca nu va organiza un miting in Bucuresti

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Partidul Social Democrat dezminte informatiile aparute in presa privind intentia acestui partid de a organiza in viitorul apropiat un miting de amploare in Bucuresti pentru sustinerea Guvernului Grindeanu, precizeaza un comunicat de presa din partea PSD.Nu exista nicio decizie a conducerii PSD in aceasta privinta, anunta acesta."Guvernul Grindeanu se bucura de sprijinul cetatenilor care au votat PSD sau ALDE la alegerile libere si corecte din 11 decembrie 2016. Atunci romanii si-au manifestat increderea si au validat prin vot programul prezentat de PSD in timpul campaniei electorale. Prin urmare, obiectivul principal este ca Guvernul sa revina la calendarul pentru realizarea masurilor asteptate cu mare interes de toate categoriile sociale", se mai arata in comunicat.Precizarile vin in contextul in care PSD Olt a adoptat, miercuri, o rezolutie prin care propune un miting de mare amploare la Bucuresti."Dupa ce se linistesc lucrurile de ajuns, trebuie sa aratam si noi ca Guvernul Grindeanu are sustinere si ca Romania, asa cum a fost preluata de televiziunile din strainatate, nu este reprezentata doar de cei 100.000 de oameni care au fost in piata si au cerut demisia Guvernului Grindeanu", a transmis presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, informeaza Olt Alert.