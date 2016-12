PSD, moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei

PSD, moțiune simplă împotriva ministrului Justiției

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Raluca Prună, a fost depusă, ieri, la Camera Deputaților, a anunțat liderul PSD, Liviu Dragnea.Potrivit acestuia, moțiunea este intitulată „Și minciuna poate să ucidă” și ar putea fi dezbătută și votată de deputați în cursul zilei de marți.„Se depune astăzi. Textul moțiunii este deja redactat și sunt toate șansele ca mâine (astăzi - n.r.) să se dezbată și să se și voteze în plen. (...) Declarațiile publice pe care le-a făcut dna ministru al Justiției nouă ni se par foarte grave. În acest sens, facem acest demers politic, de care nu cred că va ține seama prim-ministrul, să depunem această moțiune simplă, iar dna ministru are posibilitatea - dacă va dori să vină în Parlament, pentru că dl Irimescu nu a venit în Parlament când s-a dezbătut moțiunea simplă împotriva dumnealui -, are șansa să poată să explice ce a vrut să spună”, a declarat Dragnea, ieri, la Senat.Întrebat dacă a discutat cu ministrul Justiției, Dragnea a replicat: „Eu nu am conversații uzuale cu doamna Prună și nici nu avem o comunicare. Sincer, nici nu țin să comunic cu doamna Prună”.De altfel, demersul din Parlament al social-democraților a fost anunțat de liderul PSD duminică seară, el explicând într-o emisiune televizată că este „foarte grav că un membru al Guvernului afirmă public că a mințit judecătorii CEDO”.