PSD l-a desemnat pe Ilie Sârbu pentru şefia Senatului

PSD l-a desemnat pe Ilie Sârbu pentru șefia Senatului

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii partidului au hotărât ieri, în ședința Biroului Permanent, ca Ilie Sârbu să fie propus în funcția de președinte al Senatului, în locul lui Nicolae Văcăroiu, numit săptămâna trecută la șefia Curții de Conturi. PSD a decis ieri ca Ilie Sârbu să fie propus pentru funcția de președinte al Senatului. Desemnarea unui nou președinte al Senatului a agitat apele în PSD în condițiile în care au apărut mai mulți doritori. „Nu am intrat eu în competiția asta, m-au introdus colegii, m-ați susținut dumneavoastră (presa n.r.). M-am trezit în mijlocul bătăliei și toată lumea mă întreabă de ce nu renunț. Nu eu am cerut să fiu președinte în această perioadă. Nu am făcut altceva decât să exercit anumite atribuții”, a declarat Doru Ioan Tărăcilă, președintele interimar al Senatului și unul dintre candidații propuși pentru această funcție. Acesta a lăsat să se înțeleagă că va candida totuși pentru șefia Senatului, subliniind că este dreptul lui de senator. „Eu cu Doru Tărăcilă rămân prieten indiferent de ce se întâmplă. A fost opțiunea politică a partidului” a afirmat Ilie Sârbu, imediat după ședința Biroului Permanent, fiind sigur că nu va întâmpina probleme în cadrul grupului din Senat.