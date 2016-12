PSD îşi menţine poziţia vizavi de Codul Silvic

PSD își menține poziția vizavi de Codul Silvic

PSD își menține poziția de a adopta un Cod care să prevină și sancționeze defrișări ilegale și monopolul, spune liderul PSD, premierul Victor Ponta.Proiectul Codului Silvic, aflat în Parlament spre reexaminare la cererea președintelui Iohannis, se va afla marți în dezbaterea comisiei din Camera Deputaților. Premierul Victor Ponta a declarat :„ Codul Silvic, repins de Iohannis, intră marți în dezbaterea comisiei. PSD își menține poziția. Am vorbit cu Moldovan, președinteșe comisiei de mediu din Camera Deputaților, și marți va fi din nou Codul Silvic în dezbatere, iar noi rămânem pe poziția pe care am fost, aceea de a adopta un Cod -la care, culmea, am lucrat și cu liberalii, cu Lucia Varga, atunci, acum s-au mai răzgândit - prin care prevenim, combatem și sancționăm defrișările ilegale și monopolul pe piață al oricărei companii". Senatul a respins, săptămâna trecută, modificările solicitate prin cererea de reexaminare și a votat legea în varianta inițială. Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, vineri, la Suceava, că asupra președintelui României Klaus Iohannis „planează o suspiciune“ că nu ar fi de partea românilor pentru că nu a fost de acord cu Codul Silvic votat de Parlament și a cerut reexaminarea legii. Vineri, purtătorul de cuvânt al PSD a afirmat că vrea să creadă că respingerea Codului Silvic nu a fost rezultatul lobby-ului unei firme din industria lemnului.