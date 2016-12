PSD în vacanţă, dar cu gândul la parlamentare. Cine vrea să mai fie deputat şi senator la Constanţa

PSD în vacanță, dar cu gândul la parlamentare. Cine vrea să mai fie deputat și senator la Constanța

În timp ce liberalii au început, deja, să facă primele pregătiri pentru alegerile parlamentare, cei de la PSD sunt în vacanță și, deocamdată, spun ei, nu se gândesc la alegerile parlamentare din luna decembrie.Practic, ar exista o directivă de la centru care le-a transmis să-și vadă liniștiți de concedii cu condiția ca, la 1 august, toată lumea să se afle în „dispozitiv”.„Deocamdată, nu facem niciun fel de pregătiri pentru parlamentare. Pe 3 august vom avea la Constanța, Biroul Permanent Județean unde ne vom pregăti pentru Comitetul Executiv Național ce va avea loc pe 5 august, la Vaslui. Acolo vor fi demarate discuțiile în ceea ce privește alegerile parlamentare. Ne vom pregăti și noi la filială, deoarece este posibil să facem unele propuneri privind unele criterii de participare”, a declarat deputatul constănțean Mircea Titus Dobre, care este și purtător de cuvânt al PSD.La alegerile din 2012, PSD a câștigat la Constanța marea majoritate a colegiilor, însă atunci, a participat sub umbrela USL. În momentul de față, după despărțirea de vechii lor parteneri, adică de liberali cu care au format USL, PSD Constanța mai are șase colegii la Camera Deputaților și două la Senat.Concret, parlamentarii PSD de Constanța sunt Cristina Dumitrache, Radu Babuș, Eduard Martin, Mircea Titus Dobre, Manuela Mitrea și Mădălin Voicu. La Senat, PSD Constanța îi are pe Nicolae Moga și Alexandru Mazăre.„Din cei care suntem acum, eu, Radu Babuș, Cristina Dumitrache și Nicolae Moga ne-am exprimat deja intenția de a candida pentru un nou mandat. Dintre ceilalți, Eduard Martin a fost exclus din PSD, iar despre Alexandru Mazăre, Manuela Mitrea și Mădălin Voicu știu că nu mai vor. Totuși, cred că vor fi stabilite niște criterii pentru a participa la alegeri și, cel mai probabil, cel puțin la cei care au mai fost se va pune accent pe activitatea desfășurată până în prezent, ceea ce este un lucru corect. Mai multe despre posibilele persoane care se vor afla pe listă vom afla după data de 5 august”, a mai spus deputatul Mircea Titus Dobre.În altă ordine de idei, reamintim că, anul acesta, votul la alegerile parlamentare va fi din nou pe liste de partid, reducându-se astfel numărul de parlamentari față de cel din 2012, când a fost în vigoare votul uninominal.Normele de reprezentare sunt de un deputat la fiecare 73.000 de locuitori și un senator la fiecare 168.000 de locuitori. Această normă înseamnă un număr total de 466 de aleși, un număr foarte apropiat de cel din 2008, față de 588 câți au fost aleși în 2012, mult mai mare însă față de 300 cât a fost votat la referendumul din 2009.Astfel, urmează să avem 308 deputați, 134 senatori, 18 parlamentari ai minorităților și șase parlamentari ai diasporei. Un total de 466 de parlamentari, cu patru mai puțini comparativ cu 2008 și cu 122 mai puțin decât în 2012, număr ce a reieșit din votul uninominal.