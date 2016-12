PSD face apel la liberali să nu facă rău USL

1

maidanezul liberal latra la dulaul pesedist

Romania si intreg Mapamondul vuiesc din cauza nemultumirilor lui Antonescu .Nici vorba de nemultumirile cetatenilor . Antonescu , convins fiind ca nu va ajunge presedinte , face acum orice pentru a nu pierde functia de presedinte al PNL . Balcanismul politicianismului romanesc a ajuns la apogeu . Rar s-a vazut , ca astazi , o stransura de palavragii si incapabili in Parlament si Guvern , ambele manifestand slugarnicie neconditionata la ordinele oligarhiei si o lipsa infioratoare de patriotism in tratarea problemelor nationale . Liderii USL , depasiti de evenimente , insuficient de inteligenti si flexibili pentru a se adapta evenimentelor si problemelor economice , fac doar efortul de a se mentine la putere cu orice pret . S-a ajuns pana acolo incat Antonescu a declarat ca daca va ajunge presedinte il va numi pe Basescu premier . Este o noua dovada ca dupa ce politicinistii se porcaiesc si se califica reciproc drept hoti , banditi , tradatori , puscariabili , dupa ce se tavalesc in mocirla , se scutura , si se ling reciproc . PNL , partid balama , n-a fost in stare pana acum , sa dea un candidat credibil pentru functia de presedinte al Romaniei deoarece nu are de unde , avand in vedere mediocritatea liderilor . Un lucru este sigur : liberalii nu vor rupe alianta cu PSD . Ar fi o catastrofa , stiind ca imediat , PSD va scoate din slujbe pe toti liberalii incepand cu paznicii si terminand cu ministrii . Cetatenii vor da dovada de maturitate in clipa in care vor intelege ca USL trebuie scos de la guvernare pana nu e prea tarziu .