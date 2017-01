„PSD este cel mai puternic partid din România“

1

"We are the champions" electoral song by PSD

Va prezint mai jos istoria victoriilor obtinute de cea mai puternica formatiunie politica din ultimii 14 ani.Pentru simplificare facem urmatoarele prescurtari:Pv=prezenta la vot; Vpsd=voturi obtinute de PSD; Vusl=voturi obtinute de USL. Anul 2000-Pv=65.31%;Vpsd=4.4 milioane. ANUL 2004-Pv=58.51% ;Vpsd=3.7 milioane. Anul 2008-Pv=39.66% ;Vpsd=2.3 milioane. Anul 2012-Pv=41.76% ;Vusl=4.5 milioane.Sa insistam asupra alegerilor din 2012.Patru partide gigant,(PSD +PNL+PC+UNPR=USL),un fel de supernove cosmice,abia au obtinut la un loc 4,5 milioane de voturi.In rest cetatenii au votat cu alte partide sau nu s-au prezentat la vot.Treaba asta este prezentata ca o mare victorie politica,drept pentru care V. Ponta vorbeste in numele tuturor romanilor si USL a trecut la ample reforme in stat.Daca raportam numarul voturilor obtinute de USL,adica 4.5 milioane,la numarul persoanelor cu drept de vot,adica 18.5 milioane,obtinem sprijinul real de care se bucura USL-ul:4.5/18.5=24.3 %.Asta inseamna ca un cetatean din patru cetateni sprijina coalitia USL.Daca raportam numarul voturilor obtinute de PSD la numarul cetatenilor prezenti la vot in 2012 obtinem,este adevarat,procentul cu care se lauda USL-ul adica 58 %(noi rotunjim la 70%).Asa cum majoritatea de 50%+1 a fost rotunjita la 30%+1 prin noile legi democratice vom avea voie sa rotunjim de la 58% la 80% sau mai mult 99% ca pe vremea regretatului.Notati datele de mai sus ca nici nu stiti ce pierdeti.Pierdeti sprijinul celui mai puternic partid din Romania si injumatatirea ratelor dvs.la banci.In concluzie,daca patru partide de coalitie,care alcatuiesc USL-ul,sunt sprijinite de 4.5 milioane de cetateni,se pune intrebarea cati cetateni voteaza numai cu PSD ? Dupa parerea mea,PSD-ul nu are mai mult de 2.5-3 milioane de simpatizanti(maxim 17%).Pe aceste cifre ma bazez cand afirm ca USL-ul nu are legitimitate politica,nu are sprijin popular,decat in mintea lui Ponta sau in baza unei legi electorale croita in folosul politicienilor de carton.Quod erat demonstrandum.