PSD Constanţa şi-a prezentat oferta pentru alegerile din noiembrie

PSD Constanța și-a prezentat oferta pentru alegerile din noiembrie

Pesediștii și-au lansat vineri seara candidații la parlamentarele din 30 noiembrie. După ce au afișat o atitudine rezervată până acum în ceea ce privește desemnarea celor care se vor bate pentru fotoliile de senatori și deputați în județul Constanța, aseară, în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației județene a PSD, social - democrații și-au prezentat candidații. Pesediștii au păstrat totuși discreția în ceea ce privește nominalizarea pe colegii a candidaților, lăsând încă loc la interpretări. Cele patru locuri de senatori sunt disputate de social-democrați mai mult sau mai puțin notorii. Alexandru Mazăre, deputat în mandatul 2004 - 2008, intră acum în competiție pentru un fotoliu de Senator. De altfel, Mazăre a anunțat demult că pentru viitorul mandat aspiră la statutul de senator. Alături de fratele edilului constănțean, tot pentru Senat vor mai candida doctorul Mircea Pătruț, Liviu Brăiloiu, fratele primarului din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, și consilierul local Nicolae Moga. În ceea ce privește colegiile pentru Senat, doar Alexandru Mazăre a anunțat, chiar cu mai mult timp în urmă, că a optat pentru colegiul nr. 3. Pentru ceilalți trei candidați, discuțiile la nivelul partidului continuă, ei fiind distribuiți, la prima vedere astfel: Brăiloiu - colegiul 1, Moga - colegiul 2, iar doctorul Pătruț - colegiul 4. La Camera Deputaților, social - democrații constănțeni i-au păstrat în cursă pe Lucian Băluț și Eduard Martin (colegiul 6), lista fiind completată de Manuela Mitrea (soția fostului ministru al transporturilor, Miron Mitrea) - colegiul 8, Matei Brătianu (președintele Federației Sindicatelor Poșta Română), Cristina Dumitrache (fiica alesului județean Ion Dumitrache, cea care a candidat din partea PSD Constanța și pentru un fotoliu de euro-parlamentar) - colegiul 3, Cristinel Dragomir (vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța) - colegiul 7, Antonela Marinescu (consilier local) - colegiul 9, conf. univ. dr. Mariana Cojoc, Liviu Stan (consilier local la Năvodari) - colegiul 1 și Cristian Rizea – colegiul 5. Acesta de pe urmă are oarecare legături cu Mangalia. Mai exact, este vorba despre un apropiat al primarului Claudiu Tusac. Ceea ce îl mai leagă pe Rizea de Mangalia este și soția, candidatul PSD pentru Camera Deputaților fiind de loc din București, dar găsindu-și jumătatea în fosta cetate Callatis. Ca și la Senat, și la Cameră nominalizările pe colegii nu sunt însă finale. Au absentat de la prezentarea oficială Matei Brătianu și Cristinel Dragomir. Discursuri și… discursuri Așadar, în prezența a 188 de delegați din 204 convocați, cei amintiți au fost votați în unanimitate, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Constanța, pentru a reprezenta partidul în lupta electorală din 30 noiembrie. Pretendenții la deputăție și senat s-au prezentat, unii dintre ei s-au și lăudat (cum a fost cazul lui Alexandru Mazăre și Eduard Martin care au punctat realizările lor în mandatul prezent), alții au avut nevoie de susținători și trebuie amintit aici Liviu Stan, consilierul de la Năvodari care a beneficiat de un discurs mobilizator din partea primarului de Năvodari, Nicolae Matei. Au mai fost și cei care au încercat să impresioneze printr-o cuvântare emoționantă, așa cum a fost cazul Antonelei Marinescu, dar și alocuțiunea persuasivă a Manuelei Mitrea. Mai tânăra pretendentă la un fotoliu de parlamentar Cristina Dumitrache a lăsat, din nou, să iasă la iveală lipsa de experiență în discurs politic. În cadrul conferinței de vineri seară, social - democrații și-au prezentat și programul de guvernare. Promisiuni în domeniul social, dar și în cele al educației și al sănătății au fost trecute în revistă cu rapiditate de către prim-vicepreședintele PSD Constanța, Nicușor Constantinescu, cel care a și condus întâlnirea de vineri seara. Cu această ocazie, au fost înlocuiți din funcții și mai mulți membri ai Consiliului Județean al PSD Constanța. Printre ei și Cornelia Bereș care a fost înlocuită de către mai noua colegă de partid și primar la primul mandat, Mariana Mircea. Ecouri Lista candidaților PSD la parlamentare a generat încă de vineri replici din rândul alegătorilor. Unul dintre primele comentarii pe cugetliber.ro se referă la candi-datura doctorului Pătruț, șeful Clinicii de chirurgie cardiovasculară. „Dr Mircea Pătruț senator Dle dr, Pătruț, am tot respectul pentru profesionalismul și activitatea dvs, dar sunt uimit că participați la această loterie politică. Noi constănțenii am investit cca 6 milioane de euro în dvs. pentru a da șansa creării în Constanța a unei policlinici cardio înțelegând prin depunerea candidaturii la Senat că ne lăsați baltă. Nu este fairplay”. de la Constănțean (26-09-2008 15:28:06)