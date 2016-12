PSD Constanţa se scutură de "căpuşe". "Vrem să mergem singuri în alegeri"

UNPR rămâne pe dinafară?

PSD Constanța se scutură de "căpușe". "Vrem să mergem singuri în alegeri"

Protocolul încheiat între PSD și UNPR nu pare a fi pe placul social-democraților din Constanța care preferă mai degrabă să meargă singuri în alegeri decât braț la braț cu partidul generalului Gabriel Oprea. Căzut în dizgrația electoratului, Oprea susține în continuare că apără interesul național, chiar dacă este acuzat de anchetatori că a profitat de funcția pe care o avea pentru a abuza de coloanele oficiale. Ca om politic știe prea bine acest lucru și, cu atât mai mult, că o alianță a UNPR nu ar aduce mari beneficii celor de la PSD. Altfel spus, cu un general în cădere liberă și cu George Lipoveanu, liderul județean din Constanța, care nu știe sau nu dorește să-și promoveze partidul de la malul mării, PSD și-ar face, mai degrabă, un deserviciu dacă ar accepta liste comune la alegerile locale cu UNPR.Tocmai din acest motiv, recent, nu s-a stabilit încheierea unei alianțe pentru alegerile locale sau parlamentare din acest an. Practic, la nivel central, cele două formațiuni au semnat un protocol, pentru alegerile locale din iunie. Cele două partide semnatare au convenit să lase la dispoziția organizațiilor locale modalități concrete în care se stabilesc colaborări sau cooperări punctuale, inclusiv candidaturi pe liste comune pentru obținerea unui număr cât mai mare de voturi, precum și pentru constituirea de majorități locale și/sau județene.În ceea ce privește alegerile parla-mentare din toamnă, s-a stabilit ca, după încheierea alegerilor pentru adminis-trația publică locală din iunie, cele două partide să aprobe în forurile statutare ale fiecăruia, un acord în care vor fi prevăzute condițiile cu privire la participarea în comun la alegerile parlamentare. Cu alte cuvinte, UNPR ar trebui să demonstreze ce poate singură la alegerile locale și, în funcție de performanțe, să se așeze, din nou, la masă cu PSD-ul lui Dragnea.Secretarul executiv al PSD Constanța, Cristinel Dragomir, a declarat, că, din punctul său de vedere, nu este benefic ca PSD Constanța să meargă la alegerile locale pe aceleași liste cu UNPR.„Vă spun ca o părere strict personală, nu a organizației, dar am să susțin acest lucru la ședință. Nu este benefic să facem alianță cu UNPR la alegerile locale din vară, cel puțin pentru consilieri județeni. În condițiile în care președintele CJC nu mai este ales în mod direct, ci dintre cei care vor ajunge consilieri județeni, nu avem niciun interes să mer-gem pe liste împreună cu UNPR. Ar fi util ca ei să candideze pe liste separate și să treacă și ei pragul electoral. După aceea am putea discuta altfel, și să avem o majoritate în CJC”, a declarat Cristinel Dragomir.Aceeași părere o are și liderul Organizației Municipale Constanța și viitor candidat al PSD la Primăria Constanța, Decebal Făgădău.„În următoarea perioadă, se vor face cercetări sociologice pe această temă. Vom avea și discuții de principiu cu cei de la UNPR și cu cei de la ALDE. Am avut discuții cu Florin Gheorghe de la UNPR, voi avea și cu Mircea Banias de la ALDE. În plus, intenționăm să avem și sondaje cât mai aproape de momentul depunerii listelor ca să avem o vedere cât mai bună. În funcție de ce va reieși vom lua o decizie dacă să mergem sau nu împreună pe aceleași liste cu cei de la UNPR sau ALDE. Ca o opinie strict personală, aș vrea ca PSD Constanța să meargă singur în alegeri. Dar este numai dorința mea personală. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta”, a declarat Decebal Făgădău.De altfel, cei doi cam au dreptate dacă ar fi să luăm în considerare că, pe plan județean, UNPR Constanța este ca și inexistent. Mai exact, liderul județean, George Lipoveanu, nu-și dă interesul să promoveze formațiunea politică pe care o conduce. Practic, conferințele de presă sau întâlnirile cu cetățenii, dezbaterile care ar trebui să existe pe diverse teme de interes public sunt inexistente. În plus, liderul UNPR Constanța nu transmite niciodată comunicate prin care să aducă la cunoștința opiniei publice proiectele aflate în derulare sau măcar cele de viitor ale formațiunii politice pe care o conduce. Și, atunci, pe bună dreptate, te întrebi cam care ar fi rostul ca cei de la PSD să-i ducă în spate pe cei de la UNPR. Pentru că, dacă UNPR nu are o „locomotivă” bună pe plan județean, degeaba există oameni în formațiunea politică care chiar ar vrea să facă ceva pentru cetățeni.