PSD Constanţa sare la gâtul lui Ponta: „E o deziluzie“

incepe schimbarea

Este greu de crezut ca o coalitie gen USL poate avea sansa sa castige alegerile in acest an,cand singurul scop declarat este acela de a-l "da jos" pe Basescu.Acest "obiectiv" declarat permanent,intareste pozitia presedintelui si slabiciunea USL.Atitudinea lui Ponta nu trebuie sa ne surprinda.PSD,cu coruptii sai mari sau mici,asa cum au de fapt toate partidele,are in spatele lui Ponta politicieni puternici si cu experienta.Se simte mana lui Ilescu.In schimb,pe Antonescu nu-l poate influenta nimeni in PNL.Cei care conduc astazi partidul "balama",s-au straduit sa cultive mediocritatea,singura modalitate care permite actualilor lideri ca Hasotti sa para mai buni si sa-si mentina functiile.Este evident ca USL nu are viitor,cu atat mai mult PNL care s-a compromis in ochii membrilor sai si a electoratului sau.Sa nu ne mire zbieretele de protest din organizatia PSD Constanta.Constantinescu si Mazare n-au nimic aface cu democratia,cu politica de compromis,cu solidaritatea nationala cand situatia o impune.Actul PDL de a aduce tinerii la guvernare este unic in istoria politica a Romaniei si in curand si celelalte partide vor fi obligate sa faca la fel.Vorba lui Kogalniceanu care pe la 1867 se adresa batranilor:"Lasati sa faca si succesorii nostri ceva;sa nu regulam noi totul,lasati ca si viitorul sa reguleze".