PSD Constanţa protestează faţă de reţinerea preşedintelui CJ Prahova

2

gluma zilei

Ce tupeu,se vede cat de mult suntem calcati in picioare de acesti hoti perversi,adica mai au curajul sa deschida gura ,dar prostimea tace,ne mai laudam ca romanul este intr un fel sau altul,nu, este prost,dovada?De 25 de ani ne lasam furati si in plus ii tinem la putere!