PSD Constanţa merge până-n pânzele albe cu Ponta: "Nu trebuie să demisioneze!"

3

borfasii

Aceste jigodii s-au instalat de 25 ani la conducerea tarii si au avut grija sa devalizeze majoritatea resurselor tarii. Au furat, excrocat, delapidat etc. aproxomativ 1000 miliarde euro, $ etc. cu concursul tuturor organelor statului care ar fi trebuit sa ii controleze si sa ii sanctioneze. Si inca mai au o parte din organele statului care lucreaza pt. ei. Datorita hotiei si coruptiei lor impuse la tote nivelurile in societate, multi copii si oameni au murit din cauza lipsei de asistenta medicala adecvata (50000 - 100000 oameni in 25 ani). Pe toti cei 18 - 20 milioane i-au tinut in mizerie de 25 ani si i-au mintit in toate felurile ca sa ii voteze sa fure mai departe si oamenii sa ramana in mizerie. Se vede ca asta a avut efect in special asupra celor mai in varsta care nu stiu sau se fac ca nu stiu ca acesti borfasi au acumulat din furat averi de milione si chiar miliarde. Acesti excroci trebuie eliminati rapid din viata societatii - probabil sant cateva zeci de mii in toata tara. Fostul FSN care e alcatuit 99% din borfasi isi schimba numele constant ca sa para democrat si sa ii pacaleasca pe batrani in special. As dori ca toata lumea sa aiba curaj si sa le spuna sa dipara si sa aduca la cunostinta organelor de ancheta toate jafurile facite de acestia din 1990. FSN ul lui Iliescu trebuie sa dispara definitiv din Romania. Toti fesenei cu pozitii, functii au delapidat resursele tuturor cetatenilor, in propriul buzunar si in cel al acolitilor lor. Sant infractori in proportie de 90 - 95% : ministrii, parlamentari, toate structurile de conducere din toate judetele, etc. Aveti curaj si eliminatii acesti borfasi din toate structurile statului, companiilor, etc.