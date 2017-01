PSD Constanţa a obţinut, în 2008, mai puţine primării decât în 2004

PSD Constanța a obținut, în 2008, mai puține primării decât în 2004

Roșul a fost laitmotivul acestor alegeri pentru județul de la malul mării și obsesia tuturor. Indiferent de culoarea politică, toată lumea s-a grăbit să îi ia în brațe pe social-democrați, să îi felicite și să le recunoască victoria. Județul Constanța s-a înroșit de tot, lumea i-a votat in corpore, iar „el lider” de la județ, Radu Mazăre, a rezumat totul la cele mai bune rezultate „dintre toate filialele, toate partidele și toate timpurile”. E drept că PSD a reușit să pună mâna pe primării importante, precum Mangalia sau Năvodari, unele trecute de faza tranziției și de acum încolo numai bune de exploatat, dar partidul a și pierdut unele localități, chiar dacă mai mici. În fond, toate localitățile din județ sunt importante în aceeași măsură, și poate cu atât mai mult cele mai mici care au nevoie de susținere, au nevoie de investiții, locuitorii de acolo au nevoie să ajungă și ei în rândul lumii… europene. Numărând bob cu bob, comparativ cu mandatul 2004 - 2008, PSD nu se poate lăuda cu mai multe primării, din contră, acum a obținut mai puține. Concret, situația în cifre, în județul Constanța, odată cu încheierea alegerilor locale, este următoarea: PSD a obținut, într-adevăr, cele mai multe primării, și anume 42 (23 din primul tur și 19 în turul doi), PD-L a obținut 14, PNL - 11, PNȚCD - 2, iar PER - 1. În 2004 însă, același PSD a obținut în județul Constanța 47 de primării, căreia i s-a mai adăugat una, la scurt timp după alegeri (Fântânele) odată cu înființarea a două noi administrativ teritoriale la nivelul județului, PD a obținut atunci doar 6 primării, PNL - 13, plus Grădina, ulterior, pe același principiu ca și PSD, și PNȚCD - 2. Deci, rezultate net superioare pentru PSD în 2004 la capitolul primării. Cum au evoluat lucrurile pe parcursul celor patru ani se știe foarte bine. Că a fost racolare sau migrație politică, cert e că PSD a încheiat mandatul 2004 - 2008 cu 42 de primari (și tot cu atâtea s-au ales și după recentele alegeri), PD-L cu 12, PNL cu 15, PNȚCD cu 1. Așadar, obiectiv vorbind și cu cifrele în față, despre PSD s-ar putea spune cel mult că s-a menținut la același nivel cu finalul de mandat 2004 - 2008, PD-L a obținut cu peste 50% mai multe fotolii de primar, PNL a pierdut 2 primării, iar PNȚCD a fost și el un partid constant care a reușit să își impună iar doi primari în județ. În urma recentelor alegeri, am avut parte și de o noutate în județ, un primar de la Partidul Ecologist Român, la Tortoman.