PSD caută viceprimari pentru Primăria Constanţa. Pe cine va avea Făgădău la dreapta şi la stânga

PSD caută viceprimari pentru Primăria Constanța. Pe cine va avea Făgădău la dreapta și la stânga

Noul Consiliu Local Municipal Constanța, care va fi format din 13 membri PSD, 10 de la PNL, trei de la PMP și un independent, în persoana lui Andrei Popescu, se va constitui, legal, săptămâna viitoare, moment în care se vor alege și cei doi viceprimari ai Constanței.Din înțelegerea cu PMP, ambele funcții de viceprimar al Constanței vor rămâne la PSD. Propunerile urmează să se stabilească în cadrul unui Birou Permanent Municipal al PSD Constanța.Mai multe voci din PSD susțin că unul dintre aceștia va fi tot Costin Răsăuțeanu, fost viceprimar al lui Decebal Făgădău, în ultimul an, după ce acesta a preluat atribuțiile de primar în urma demisiei lui Radu Mazăre.În schimb, cel de-al doilea viceprimar urmează să se stabilească cât de curând, deoarece Mircea Dobre a anunțat că nu-și mai dorește această postură. De altfel, el a spus încă de la preluarea funcției, după demiterea lui Gabi Stan, că acceptă funcția de viceprimar numai pentru două-trei luni, până la alegerile locale.După cum se știe, social-democratul Decebal Făgădău a câștigat mandatul de primar al Municipiului Constanța cu 42%, la o diferență de aproximativ opt procente față de contracandidatul său, Vergil Chițac, care a obținut 34% din voturile valabil exprimate.Chiar dacă a câștigat funcția de primar al Municipiului Constanța, Decebal Făgădău nu putea fi relaxat, deoarece nu avea și o majoritate a PSD-ului în Consiliul Local Municipal Constanța.În acest context, social-democrații au negociat cu cei de la PMP și, în schimbul oferirii funcției de vicepreședinte la CJC lui Claudiu Palaz, au fost asigurați că nu vor avea probleme din partea PMP în Consiliul Local. În plus, cei de la PMP nu au avut nici pretenții la una din funcțiile de viceprimari, ambele urmând să fie la dispoziția PSD-ului.Practic, conform votului exprimat de constănțeni, cele 27 de mandate din Consiliul Local Municipal Constanța au fost repartizate astfel: PSD - 13 mandate, PNL - 10 mandate, PMP - 3 și un mandat independentului George Andrei Popescu.În concluzie, potrivit listei depuse de PSD referitoare la propunerile pentru Consiliul Local Municipal înaintea alegerilor, cei 13 social democrați care vor deveni consilieri locali sunt: Răzvan Florea, Irinela Nicolae, Costin Răsăuțeanu, Aurelian Marin, Adriana Teodoru, George Vișan, Valentin Pîrvulescu, Dumitru Babu, Marioara Cojoc, Teodor Patrichi, Mircea Dobre, Perodin Dede și Cristian Marius Andreiaș.v v vȘi PNL a obținut vot de încredere de la locuitorii municipiului, astfel că, în urma numărării voturilor, ar obține 10 mandate de consilieri locali.Conform documentelor depuse înaintea alegerilor, primul pe lista de consilieri de la PNL este chiar Vergil Chițac, însă el a anunțat deja că se va retrage. De altfel, așa cum a spus la o conferință de presă, nici nu și-a dorit să fie pe lista consilierilor locali, dar, în cele din urmă, a acceptat la îndemnul partidului pentru a „trage lista în sus” în mod pozitiv.Așadar, conform ordinii vor ajunge în Consiliul Local Municipal următorii liberali: Mihaela Andrei, Costin Avătavului, Raluca Trandafir, Ana Maria Funda, Horia Caliminte, Romeo Rezeanu, Cristina Văsii, Victor Constantin, Adriana Arghirescu și Adriana Câmpeanu.În plus, Consiliul Local Municipal Constanța va fi completat și cu reprezentanții PMP, respectiv, Cătălin Papuc, Alexandru Zabara și Constantin Zeca, dar și cu George Andrei Popescu, acesta câștigându-și mandatul după ce a candidat pe liste ca independent și a trecut pragul electoral.