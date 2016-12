PSD câştigă Constanţa. Cum au votat constănţenii

1

LIBERALISMUL IN CADERE LIBERA

. PSD a castigat datorita campaniei lesinate dusa de PNL , a lipsei de cadre si in special a unui lider cu rol de remorcher . Era bun si un buldozer , dar l-a pierdut din cauza DNA .Multi liberali sau pedelisti nemultumiti de unificarea PNL-PDL precum si a lipsei de performante politice ale presedintelui Johanis si premierului Ciolos pe care PNL si l-a asociat prematur , in mod sigur au votat cu PSD . Declaratia dlui Dragnea ca PSD va fi partidul tuturor romanilor si ca va face si va drege , ramane la nivelul demagogiei politicianiste specifice partidelor noastre si in special a PSD care a fost , este si va fi partidul coruptilor si al celor pe care acest partid i-a adus la sapa de lemn . Victoria PSD , duce Romania in urma cu 20 de ani , si in curand vom vedea aceleasi abuzuri din trecut si o Justitie transformata in instrument pesedist . Victoria PSD demonstreaza ca asa zisa dreapta exista in Romania doar cu numele . Vor mai fi si alte consecinte cu efecte pe plan intern si extern despre care vom vorbi la timpul respectiv . PNL plateste scump gafele istorice , participarea la USL si fuziunea cu PDL . Prin unificare si realizarea Marelui PNL , fostul PNL a crezut ca daca va creste nr. membrilor de partid devine cel mai tare din parcare . PNL a gresit ridicandu-l pe Ciolos la rand de mare om politic si salvator al Romaniei . Mult laudatele liste cu " oameni noi " n-a determinat electoratul sa - I voteze , si acum , in urma rezultatului dezastruos pentru liberali , " cei vechi " salta de bucurie si sigur ca zic in sinea lor , ca fara ei , rezultatul nu putea fi altul . La Constanta niciun veteran in frunte cu Hasotti nu si-a facut simtita prezenta in campanie , lasand toata raspunderea pe seama celor noi , vergili (pardon , virgini ) si neprihaniti . Caderea pe toboganul politic al PNL era de asteptat . Liberalismul este de mult in cadere in Europa si nu va mai rezista mult . Populismul castiga teren . PNL mai are o sansa : sa roage PSD sa reinvie USL , pentru ca ambele partide sa ne fericeasca definitiv , trimitandu-ne in Rai . Mai ramane sa vedem câți liberali vor dezerta din PNL si vor trece cu bagajele (arme nu au ) in tabara adversa unde va incepe curand Marele Ospăț . In mod sigur , Dragnea se va razbuna si asa cum a declarat , va da dusmanilor paine si sare conform Bibliei , dar cu conditia ca acestia sa - si scoata sarea singuri .