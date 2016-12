PSD, ALDE şi UDMR au semnat protocolul de colaborare parlamentară

PSD, ALDE și UDMR au semnat protocolul de colaborare parlamentară

"Noi am avut o înțelegere că până când nu cunoaștem persoana premierului nu vom semna protocolul de colaborare în Parlament. După ce am fost informați despre persoana premierului ne-am consultat între colegi și, conform mandatului care a fost dat de grup, astăzi vom semna protocolul de colaborare PSD-ALDE", a declarat Korodi.Despre premierul propus de Liviu Dragnea, Korodi Attila, fost ministru al Mediului, a spus că este pregătit din punct de vedere profesional și rămâne de văzut dacă va avea și o susținere politică solidă."Premierul propus, din punct de vedere profesional, este pregătit. Din punct de vedere al susținerii politice probabil că perioada următoare ne va demonstra dacă poate PSD-ALDE să ofere o susținere solidă. (...) Am colaborat (n.r.: cu Sevil Shhaideh) și din punct de vedere profesional lucrează foarte bine, are o capacitate de muncă foarte mare și o deschidere la dialog. Asta am perceput în colaborarea mea cu dumneaei", a spus Korodi.