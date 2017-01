PSD a depus moţiunea de cenzură

PSD a depus moțiunea de cenzură

O delegație social-democrată compusă din Titus Corlățean, Cristian Diaconescu și Dan Mircea Popescu a depus , ieri după-amiază moțiunea de cenzură intitulată „1000 de zile de haos-sfârșitul guvernării de dreapta", semnată de 139 de parlamentari PSD. „Am depus împreună cu colegii Cristian Diaconescu și Dan Mircea Popescu textul moțiunii de cenzură la președintele Senatului (n.r. - Nicolae Văcăroiu). Are numărul de semnături necesare pentru susținere, 139 în total. Mult peste necesarul în astfel de situații", a declarat ieri, la ieșirea din biroul președintelui Senatului, secretarul general al PSD, Titus Corlățean. Aceeași procedură a fost urmată și la Camera Deputaților. Calendarul propus de PSD pentru dezbaterea moțiunii este depunerea acesteia luni, 24 septembrie, prezentarea textului în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului joi, 27 septembrie, iar dezbaterea acesteia să aibă loc miercuri, 3 octombrie. Potrivit articolului 113 din Constituție, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor. În regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, la articolul 78, se prevede că moțiunea de cenzură inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor se prezintă Birourilor Permanente și se comunică Guvernului de către președintele Camerei Deputaților, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moțiunea de cenzură se prezintă în ședința comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii. Dezbaterea moțiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere. Data și locul ședinței comune, împreună cu invitația de participare, se comunică Guvernului de către președintele Camerei Deputaților, cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.