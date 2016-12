PSD a depus la Camera Deputaților moțiunea simplă pe tema Justiției

Liderul deputaților PSD, Florin Pâslaru, a anunțat depunerea moțiunii simple pe tema justiției, semnată de 80 de deputați.Moțiunea simplă este intitulată "Și minciuna poată să ucidă".Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că moțiunea simplă este împotriva ministrului Justiției, Raluca Prună.Demersul din Parlament al social-democraților a fost anunțat de liderul PSD explicând într-o emisiune televizată că este "foarte grav că un membru al Guvernului afirmă public că a mințit judecătorii CEDO".Afirmația la care face referire Liviu Dragnea a fost făcută de ministrul Raluca Prună în ședința Consiliului Superior al Magistraturii de joi. Ministrul Justiției arăta atunci că a mințit la CEDO când a spus că a fost asigurat un buget pentru șapte penitenciare a câte 150 de milioane de euro, explicând că banii nu erau prevăzuți în buget, ci doar pe hârtie."Știți cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus și am mințit la CEDO — și spun bine mințit la CEDO — că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român... Deci, eu am mințit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru șapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau niște bune intenții, pentru că în realitate în buget noi nu aveam acești bani", susținea Raluca Prună, citată de Agerpres.