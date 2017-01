Protest la Cluj, la decorarea lui Verheugen, în prezenţa lui Ponta

Protest la Cluj, la decorarea lui Verheugen, în prezența lui Ponta

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți activiști de mediu, prezenți la evenimentul destinat acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Babes-Bolyai din Cluj fostului comisar pentru extindere, Gunter Verheugen, protestează, contestând acordarea titlului "din motive politice".Protestatarii au fost invitați să părăsească sala. Aceștia s-au împotrivit decernării premiului, acuzând faptul că se acordă distincții politice într-un cadru academic. Protestul lor este îndreptat atât împotriva lui Verheugen, pentru că a acceptat distincția, cât și a Universității și a politicienilor prezenți la eveniment.Tinerii au afișat mesaje precum "Go frack yourself", "Verheugen is a dirty lobbist", "No honor in political honoris causa".La ceremonie participă premierul Victor Ponta, ministrul de Externe, Titus Corlațean, și cel al Cercetării, Mihnea Costoiu.Victor Ponta urmează să aibă o întâlnire cu fostul membru al Comisiei Europene, Gunter Verheugen.Reprezentanții UBB au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că Gunter Verheugen va susține, în cadrul ceremoniei, o prelegere despre extinderea Uniunii Europene. "Fostul comisar european pentru extindere, Gunter Verheugen, va primi, miercuri, titlul de Doctor Honoris Causa al UBB, în semn de recunoaștere a viziunii și pragmatismului său în extinderea și construcția UE, precum și pentru contribuția sa substanțială și constantă la progresul României în vederea includerii sale în proiectul european la începutul secolului al XXI-lea. Domnul Verheugen va susține la ceremonia de acordare a titlului o prelegere despre extinderea UE", au precizat reprezentanții UBB.