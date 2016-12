Protest în faţa sediului MAE

Protest în fața sediului MAE

Ştire online publicată Duminică, 02 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Protestatarii scandează lozinci precum "Demisia", "Ponta nu uita: vine revoluția", "Secții de votare, nu catedrale", "Vrem copy-paste la tipizate, nu la doctorate", "Vor și viii să voteze, nu doar morții să ponteze", "Ăsta este un complot, ne luați dreptul la vot", "Rușine, rușine, rușine să vă fie", "Ponta nu poți lua dreptul de a vota", "Dragnea nu uita: te așteaptă DNA", "În turul doi, vrem secții noi", "Ponta nu uita: nu așa vei câștiga" și "Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu-și exercită dreptul și votează".Unul dintre protestatari a precizat că are un văr în Spania care nu a putut vota.Un altul a spus că are un prieten observator la Toronto, de la care a aflat că la secția respectivă au fost foarte puține ștampile, dar și buletine și declarații, raportat la numărul de români veniți să voteze."Ne-am mobilizat în semn de solidaritate cu cei care vor să voteze, dar n-au putut", a spus tânărul.Protestatarii spun că românii din diaspora au fost batjocoriți prin felul în care au fost mobilizate alegerile și cer ca secțiile de votare din străinătate să rămână deschise pentru ca și aceștia să-și poată exercita dreptul la vot.Ei au desfășurat o pancartă mare pe care scrie: "2012: USL versus Băsescu. 2014: ACL versus Ponta. Nu am învățat nimic?! Toate partidele, aceeași mizerie. Schimbați legile electorale. Vrem o altă clasă politică. Nu mai suntem păcăliți"În fața sediului MAE au fost moblizate echipaje ale Jandarmeriei și Poliției Rutiere.