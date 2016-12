"Propunerile pentru posturile de ambasadori au fost discutate cu Iohannis"

Premierul Victor Ponta a precizat, într-un interviu acordat postului B1 tv, că propunerile recente de ambasadori au fost făcute în urma unor discuții cu președintele Klaus Iohannis.Ponta a explicat că, în ianuarie-februarie, l-a informat pe șeful statului că în ultimii doi ani a existat un blocaj instituțional Guvern — Președinție, motiv pentru care unii diplomați români delegați în străinătate au mandatele expirate.„Din ianuarie - februarie am discutat (cu președintele Klaus Iohannis — n.r.). Eu l-am informat că unul dintre efectele blocajului instituțional din ultimii doi ani este că avem aproape toți ambasadorii, cu mici excepții, cu mandatele depășite, interimari, însărcinați cu afaceri — în Arabia Saudită e de patru ani. A fost o discuție destul de lungă și de tehnică, cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cu Lazăr Comănescu, consilier prezidențial, care evident cunoștea foarte bine situația ambasadorilor. Am avut o ultimă discuție cu domnul președinte Iohannis și ne-am înțeles pe absolut toate numele și am dat drumul la propuneri. Eu cred că e un pachet foarte bun. Dacă unii sunt mai cunoscuți — Maior, Hurezeanu, Cioroianu—, vreau să vă spun că, din punctul de vedere al Guvernului, cea mai importantă a fost persoana pe care am numit-o la Bruxelles. Nu se discută, pentru că este un diplomat de carieră, Luminița Odobescu", a susținut Victor Ponta.